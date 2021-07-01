В Тюменской области начались раскопки на месте Тарханского острога - памятника XVII века

| Фото: «Археологические раскопки. Тюмень» ВКонтакте | Фото: «Археологические раскопки. Тюмень» ВКонтакте

Археологические раскопки на территории Тарханского острога — памятника археологии XIV–XVII веков - начинаются в Ярковском районе 26 июля. Поучаствовать в работах приглашают волонтеров.

По информации организаторов, нужны волонтеры от 18 лет и старше. Раскопки будут проходить по восемь часов в день.

Археологические раскопки продлятся по 20 августа. Для добровольцев возможен выезд не на весь срок, а на 10–14 дней. Условия для участников экспедиции: проживание в палатке, бесплатное питание, еду будут готовить на костре. По словам организаторов, недалеко от места раскопок находится небольшая деревня, поэтому связь с внешним миром будет. Желающим поучаствовать в раскопках нужно написать в сообщения группы "Археологические раскопки. Тюмень" ВКонтакте.

Площадь раскопа составляет 100 тыс. кв. метров. Руководитель раскопок, старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Рафикова отмечает, что в 2020 году в этом месте уже проводили археологическую разведку.

По сведениям из издания "Летопись сибирских городов", Тарханский острог — это поселение, основанное на реке Тобол в 1628 году, недалеко от впадения в него реки Туры. В наши дни это территория в окрестностях села Карбаны Ярковского района.

Тарханский острог представлял собой крепость с деревянным частоколом двумя башнями. В 1640 году острог выдержал месячную осаду орды сибирского царевича Девлет-Гирея. В 1641 в остроге укрылись остатки отряда тобольского сына боярского Д. Аршинского. В 1689 году калмыки взяли острог штурмом и сожгли, а в 1696-м тобольский сын боярский И. Г. Панютин заново отстроил его неподалеку от прежнего места.

Изначально в остроге проживали казаки-годовальщики, которых присылали из Тюмени. В середине XVIII века острог стал земледельческой слободой.

Влада Нерадовская