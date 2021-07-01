Велосипед или самокат тюменцы могут провозить в автобусах бесплатно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Велосипед, самокат или музыкальный инструмент пассажиры смогут перевозить бесплатно в автобусах с накопительной площадкой, сообщает "Тюменьгортранс".

"Обращения, поступившие от тюменцев в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, не остались без внимания. Достигнуто соглашение о дополнении норм бесплатного провоза ручной клади", – отметил заместитель директора городского департамента Евгений Ташланов.

Провоз багажа не должен доставлять дискомфорт другим пассажирам, загрязнять салон автобуса или одежду людей, а также мешать их входу и выходу.

Заносить велосипед или самокат в автобус нужно через вторую дверь, когда из салона выйдут пассажиры, и размещать его на накопительной площадке, придерживая на протяжении всей поездки.