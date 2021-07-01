180 тысяч рублей перевела мошеннику жительница Ишима

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

180 тыс. рублей лишилась жительница Ишима, поверив мошенникам, сообщает УМВД Тюменской области.

Злоумышленник в телефонном разговоре представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал женщине, что ее банковская карта взломана. Для предотвращения хищения средств он убедил ее снять деньги и перевести их на резервные счета.

Как отмечают в полиции, мошенник использовал подменные номера телефонов, размещенные на официальных сайтах УМВД. Проверив номер телефона в Интернете, потерпевшая поверила собеседнику, сняла деньги и перевела их на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".