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На "Инфотехе" представят систему автоматизированного управления судебными заседаниями

Общество, 17:02 27 июля 2021

Инфотех-2021

Cистему автоматизированного управления судебными заседаниями "Кайдзен" представит тюменская компания "Анлим-Софт" на XIV Тюменском форуме и выставке информационных технологий "Инфотех-2021" 13-14 октября.

Регистрация здесь, сообщает региональный департамент информатизации.

Разработку системы заказал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. С точки зрения автоматизации максимальный эффект от внедрения программного обеспечения был достигнут за счет создания единого информационного пространства. Цифровое решение позволяет автоматизировать рутинные операции, наладить коммуникации всех участников процесса независимо от их местонахождения, управлять несколькими процессами с одной кнопки.

САУЗ "Кайдзен" создана с учетом требований законодательства и специфики организации работы арбитражных судов России. 25 июня система была внесена в реестр отечественного ПО.

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# ИНФОТЕХ

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