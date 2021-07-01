Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину, виновного в неоднократной пьяной езде, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В марте 2021 года 45-летнего жителя Тюмени на ВАЗ 21093 остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Ранее мужчина трижды был осужден за пьяное вождение – к штрафу в размере 200 тыс. рублей, условной мере наказания и реальному заключению с лишением права управления транспортными средствами. В отношении водителя было возбуждено четвертое уголовное дело.

Суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить задолженность по штрафу по первому приговору в размере 199 тыс. 813 рублей.