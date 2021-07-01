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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Югорчанка потеряла деньги, покупая авиабилеты на сайте-двойнике

Происшествия, 16:17 28 июля 2021

скриншот видеокомментария пострадавшей | Фото: скриншот видеокомментария пострадавшей

Жительница Лангепаса хотела купить билеты на самолет, но попала на сайт-двойник, сообщает управление МВД России по Югре.

Потерпевшая набрала в поисковике запрос "дешевые билеты", после чего появился список реклам различных сайтов по продаже авиабилетов. Перейдя на первый появившийся, она ввела все необходимые данные для покупки билета.

Однако, нажав кнопку оплаты заказа, на странице сайта появилось сообщение о том, что оплата не прошла. Сделав две попытки оплаты билетов, горожанка позвонила на горячую линию банка, где ей пояснили, что по её банковской карте прошли две оплаты на общую сумму 21 тыс. рублей.

Однако билеты югорчака так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность – злоумышленники используют сайты-двойники.

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно проверять адресную строку браузера. Делать покупки можно только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинается с https://. В адресной строке есть значок в виде закрытого замка.

Нужно проверять сертификат безопасности сайта. Для этого стоит нажать на значок замка и в открывшемся окне выбрать "Просмотр сертификатов". Убедитесь, что сертификат выдан именно тому сайту, на котором вы находитесь, и срок его действия еще не закончился.

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# мошеничество

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