Тоболяки могут бесплатно заниматься спортом на шести уличных площадках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть физкультурных зон работают в Тобольске этим летом. Заниматься различными видами спорта на них могут бесплатно все желающие.

Ежедневно по будням с 18 до 21 часа тоболяки могут посещать площадки возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" и на территории комитета загс. На них можно играть в шахматы, шашки, настольный теннис, бадминтон, заниматься скандинавской ходьбой. Также тобольские тренеры проводят мастер-классы, тренинги, сеансы одновременной игры.

Подобные занятия проходят по вторникам и четвергам на территории Тобольского индустриального института, а по средам и пятницам на Красной площади. На Базарной площади занятия проходят по вторникам и четвергам с 18 до 21 часа и в субботу с 10 до 13 часов. Здесь можно также попробовать свои силы в дартсе и городошном спорте.

Площадка для любителей экстремальных видов спорта расположена в шестом микрорайоне. Она работает по понедельникам, вторникам и средам с 18 до 21 часа.

Физкультурные зоны в Тобольске будут работать до конца лета.

Евгений Новоселов