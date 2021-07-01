В Тюмени решают вопрос безопасного движения электросамокатов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На рынок Тюмени продолжают заходить федеральные компании по кикшерингу электросамокатов. Тюменцы всё активнее пользуются этой услугой. При этом, как и любое другое средство индивидуальной мобильности, электросамокат представляет повышенную опасность для всех участников дорожного движения.

Об этом заявил заместитель главы Тюмени Пётр Вагин.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос безопасности данного вида услуги совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области. Мы провели встречи с главными федеральными операторами по поводу необходимости соблюдения правил дорожного движения. Нужно, чтобы в городе были обозначены определенные места для парковки самокатов, и они не мешались при уборке улиц, не мешали пешеходам", — рассказал Пётр Вагин.

Заместитель главы города рассказал, что компании по кикшерингу электросамокатов идут навстречу. Уже сейчас некоторые мобильные приложения ограничивают скорость движения самокатов и обозначают места, которые следует избегать, чтобы не пересечься с пешеходным потоком.

"И на федеральном уровне принимаются поправки в закон по правилам дорожного движения, чтобы упорядочить этот вопрос. Граждане, которые правила не соблюдают, должны привлекаться к ответственности", — заключил Пётр Вагин.

Влада Нерадовская