В Тюмени прошло возложение цветов к памятным местам

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Цветы к памятным местам областного центра в день основания Тюмени, 29 июля, возложил глава города Руслан Кухарук. Как сообщает городская администрация, торжественные церемонии начались у памятного камня на Исторической площади.

В знак благодарности крупному предпринимателю и меценату цветы возложили к памятнику Андрею Текутьеву, установленному на бульваре, названном в его честь.

"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто стоял у истоков нашего города, кто его создавал сделал таким, какой он есть. Мы гордимся нашими земляками, их наследием, которое продолжает прославлять наш любимый город", – говорит Руслан Кухарук.

Напомним, по традиции день рождения Тюмени отмечается в последнюю субботу июля. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, запланированные мероприятия в 2021 году пройдут в онлайн-режиме.

Также в 2021 году горожане отметят знаковое событие – присвоение Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести". В честь этих знаменательных дат прогремят фейерверки, которые будут видны в разных частях города.