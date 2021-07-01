В Ишиме разыскивают девушку-подростка

| Фото: vk.com/poisksova | Фото: vk.com/poisksova

Кристина Ведрова 2006 года рождения пропала в Ишиме. Ее разыскивают полицейские и волонтеры ПО "Белая Сова – Тюмень", сообщает поисковый отряд.

Девушка ушла из дома 26 июля, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Может находиться в Тюмени.

Кристина была одета в черную куртку с капюшоном и красным цветком на груди, черные джинсы и бирюзовые кроссовки. Рост 165 см, на вид - 15 лет.

Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о Кристине, необходимо позвонить по телефонам: 02/112 - полиция, * (3452) 793-023 - УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - волонтеры. Или написать на почту poisksova@gmail.com.