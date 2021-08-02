Ялуторовских школьников знакомят с культурой народов региона

| Фото: ИА "Тюменская линия". Архив | Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Этнокультурно-просветительский проект "Вместе – Бергә – Ӧтлаын" реализуют в Ялуторовском районе ученые ТюмГУ на средства Фонда президентских грантов. В рамках проекта учащиеся школ знакомятся с культурой народов, живущих на территории Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Задействованы ученые ТюмГУ завкафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Института наук о Земле Елена Ермакова и доцент кафедры журналистики Института социально-гуманитарных наук Ольга Волкоморова.

Для школьников проводят экскурсии в села, где сохраняют свои традиции коми-пермяки (село Ивановка), татары (села Аслана и Новотьялово), казаки (село Бердюгино). В населенных пунктах бережно относятся к традициям своего народа, силами жителей организованы постоянные музейные экспозиции, работают фольклорные коллективы. Ребятам помогают понять духовную и материальную народную культуру, способствуют развитию интереса к истории родного края.

Экскурсии являются продолжением работы кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства по разработке и продвижению этнографических туров в регионе.