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Суд над хозяйкой сгоревшего под Тюменью дома престарелых назначен на 4 августа

Общество, 13:35 30 июля 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

На 4 августа 2021 года в Тюменском районном суде назначено первое слушание по уголовному делу 53-летней хозяйки дома престарелых, где в январе 2021 года в пожаре погибли семеро пожилых постояльцев, сообщает Тюменский областной суд.

Женщине предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: о причинении смерти по неосторожности, незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, уничтожении имущества по неосторожности.

Как следует из материалов дела, трагедия в пос. Боровский случилась 9 января. Тогда в нелегальном частном доме престарелых случился пожар. От угарного газа задохнулись четверо мужчин и три женщины преклонного возраста. Хозяйку арестовали и отправили в СИЗО.

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# пожар , пожилые люди , следствие , судья , уголовное дело

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