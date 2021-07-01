Праздничный видеоролик подготовили ко Дню города молодые тюменцы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоролик ко Дню города подготовил коллектив Тюменского многопрофильного центра. Над клипом работали авторы, музыканты, исполнители, участники "Студенческой весны", волонтеры, студенты, представителей креативной и творческой Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Сонграйтинг, аранжировка, студийная запись, сессии бас, акустическая гитара, монтаж - Виктор Борода. Сессии ударных электрогитар, сведение, мастеринг - Леонид Дубина. Вокалисты - Илья Японцев, Георгий Дробышев, Анжелика Оганнисян. Рэп и текст - Никита Лобков. И многие другие.

Ролик доступен по ссылке.