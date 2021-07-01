  • 30 июля 202130.07.2021пятница
  • USD73,1904
    EUR86,8624
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Праздничный видеоролик подготовили ко Дню города молодые тюменцы

Общество, 18:37 30 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоролик ко Дню города подготовил коллектив Тюменского многопрофильного центра. Над клипом работали авторы, музыканты, исполнители, участники "Студенческой весны", волонтеры, студенты, представителей креативной и творческой Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Сонграйтинг, аранжировка, студийная запись, сессии бас, акустическая гитара, монтаж - Виктор Борода. Сессии ударных электрогитар, сведение, мастеринг - Леонид Дубина. Вокалисты - Илья Японцев, Георгий Дробышев, Анжелика Оганнисян. Рэп и текст - Никита Лобков. И многие другие.

Ролик доступен по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеоролики , вокал , День города

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 30.07.2021Праздничный видеоролик подготовили ко Дню города молодые тюменцы
18:25 30.07.2021В Тюменской области показатель смертности остается ниже, чем в УФО и России
18:02 30.07.202131 июля - события дня
17:31 30.07.2021Музею семьи Николая II в Тобольске подарили конверт от старинного письма сочувствия из Японии