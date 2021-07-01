Выбирать не придется: тюменцы отпразднуют День города в режиме онлайн

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство мероприятий к празднованию Дня города, которое в этом году выпало на 31 июля, из-за ограничительных мер по коронавирусу уходит в онлайн. Посмотреть видеозаписи мероприятий можно будет на сайте, посвященном 435-летию Тюмени.

Среди онлайн-мероприятий — ежегодный фестиваль театральный фестиваль "Сны улиц". Организаторы подготовили трансляцию спектаклей для семейного просмотра от российских артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Тюмени.

Перемещается в онлайн и традиционный "Пикник книг", который вместе с книжной ярмаркой обычно проходил на площади Солнца. Мероприятия пройдут в формате литературного марафона. Тюменцев ждут встречи с известными тюменскими писателями и поэтами, презентации новых изданий и розыгрыш книг, в том числе с автографами авторов.

Организаторы фестиваля экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" в этом году приготовили для зрителей микс сразу двух направлений скалолазания – боулдеринга и психоблока, увидеть соревнования можно будет в трансляции.

Среди других мероприятий в онлайне и в записи — концерт, посвященный Дню города, спектакль-променад "Легенда реки", историческая реконструкция колокольного завода Гилёвых и другие.

Для офлайна в связи с ограничительными мерами, связанными с распространение коронавируса, оставили события, которые не предполагают массового скопления людей. Так, к 435-летию Тюмени открылись несколько выставок, посвященных истории и города и творившим ее людям. На Текутьевском бульваре открылась выставка "Мы вовсе не тени безмолвные. История старого некрополя", посвященная истории Текутьевского кладбища, в районе Свято-Троицкого монастыря будет работать экспозиция "Река истории — история реки", посвященная истории реки Туры.

Как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук, праздничный салют 31 июля состоится, но не на набережной, как обычно, а в разных частях города.

Влада Нерадовская