Тюменцы в стихах рассказали, за что любят свой город

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Конкурс-опрос "За что я люблю Тюмень?" провели в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области совместно с Городским парком культуры и отдыха накануне 435-летия города. Участниками стали около 200 человек.

23% человек отметили красоту Тюмени, 21% - комфорт, 14% указали, что город является их родиной.

"Люблю Тюмень за уникальную старинную архитектуру, высокий уровень жизни, за комфорт проживания в этом городе. Просто за то, что город аккуратный, красивый, чистый, динамичный, и за то, что здесь родился. Город постоянно растет", - отметила Галина Алфёрова.

16% участников конкурса-опроса назвали Тюмень самым лучшим городом. Респонденты упоминали богатую историю, дружелюбных, гостеприимных людей.

"Люблю Тюмень за то, что она гармонично сочетает в себе старину и современность: деревянное зодчество, красивые современные парки и дороги. За возможность учиться и отдыхать. За то, что этот город развивается, находится в движении. У него большое будущее", - написала Людмила Петровских.

Многие участники выражали свою любовь в стихах, например, Любовь Иванова:

"…Здесь я училась и трудилась,

Друзей немало обрела,

Здесь замуж вышла, родила,

Здесь много улиц исходила,

Улыбок много обрела.

Здесь корни я свои пустила…

Такие, брат, у нас дела!"