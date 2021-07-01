Маленькой девочке стало плохо на борту рейса Симферополь — Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медицинскую помощь оказали девочке, летевшей на рейсе N 2943 по маршруту "Симферополь - Тюмень", сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Около шести утра 31 июля от командира воздушного судна поступила информация о необходимости оказания скорой медицинской помощи ребенку. По прибытию борта А-320 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Рощино" девочке оказана первая медицинская помощь, после чего она доставлена в больницу.

В этот же день от экипажа воздушного судна, следующего рейсом N 577 "Санкт-Петербург - Тюмень" авиакомпании "Смартавиа" поступила информация о возможном столкновении с птицами в полете. В аэропорту "Рощино" после осмотра самолета А-320 следов столкновения с птицами и повреждений не обнаружено. Борт улетел следующим рейсом по расписанию.