В Тюмени водитель и пассажир Toyota Mark II врезались в опору и погибли

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Водитель и пассажир Toyota Mark II врезались в опору уличного освещения на ул. Республики, 254 и погибли вечером 1 августа, сообщает региональная ГИБДД.

Предварительно, водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением автомобиля.

"В ДТП погибли двое молодых людей. Водитель 24-х лет – житель Тюмени, 25-летний пассажир зарегистрирован в Нижневартовске. У водителя за последний год не было грубых нарушений ПДД, он один раз привлекался к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Асфальт был сухим. Обстоятельства ДТП выясняются", - рассказали автоинспекторы.