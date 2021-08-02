  • 2 августа 20212.08.2021понедельник
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водитель и пассажир Toyota Mark II врезались в опору и погибли

Происшествия, 10:03 02 августа 2021

ГИБДД Тюменской области

Водитель и пассажир Toyota Mark II врезались в опору уличного освещения на ул. Республики, 254 и погибли вечером 1 августа, сообщает региональная ГИБДД.

Предварительно, водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением автомобиля.

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области ﻿

"В ДТП погибли двое молодых людей. Водитель 24-х лет – житель Тюмени, 25-летний пассажир зарегистрирован в Нижневартовске. У водителя за последний год не было грубых нарушений ПДД, он один раз привлекался к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Асфальт был сухим. Обстоятельства ДТП выясняются", - рассказали автоинспекторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , гибель людей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 02.08.2021В Тобольском районе во время пожара погиб мужчина
10:24 02.08.2021В Тюменской области за сутки не возникло новых лесных пожаров
10:03 02.08.2021В Тюмени водитель и пассажир Toyota Mark II врезались в опору и погибли
16:55 31.07.2021Маленькой девочке стало плохо на борту рейса Симферополь — Тюмень