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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки не возникло новых лесных пожаров

Происшествия, 10:24 02 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за минувшие сутки не зафиксировано новых лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На текущий момент в действует один лесной пожар, возгорание локализовано, распространения огня нет.

Напомним, с 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.

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# лесные пожары

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