В Тюменской области за сутки не возникло новых лесных пожаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за минувшие сутки не зафиксировано новых лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На текущий момент в действует один лесной пожар, возгорание локализовано, распространения огня нет.

Напомним, с 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.