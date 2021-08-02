В Тюменской области за сутки не возникло новых лесных пожаров
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В Тюменской области за минувшие сутки не зафиксировано новых лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
На текущий момент в действует один лесной пожар, возгорание локализовано, распространения огня нет.
Напомним, с 31 июля запрет на посещение лесов в регионе отменен, но продолжает действовать особый противопожарный режим - разведение открытого огня в лесах, на приусадебных и дачных участках запрещено.