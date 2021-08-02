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Тобольские футболисты переиграли резервистов "Спартака"

Спорт, 10:36 02 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ФК "Тобол" из Тобольска одержал очередную победу в первенстве России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

На своем стадионе тоболяки переиграли клуб "Спартак-2" из города Туймазы - 3:1. Счет был открыт уже на девятой минуте. После паса Никиты Цыганкова отличился Максум Залилов. Гости восстановили паритет уже спустя две минуты, усилиями Айдара Хасанова. В концовке тайма Ильфат Баязитов решился на дальний удар, с которым не справился вратарь гостей Марат Шайхулисламов. Во втором тайме хозяева продолжили атаковать и на 65 минуте Эдуард Сагдиев заработал пенальти, а потом сам же его реализовал.

"Тобол" набрал 21 очко и переместился на восьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина также проведут дома. 7 августа они примут "Ильпар" из города Ильинский.

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол

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