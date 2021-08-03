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Композитор Юлия Перминова выступит в тюменском музее им. Словцова

Общество, 08:47 03 августа 2021

со страницы Юлии Перминовой ВКонтакте | Фото: со страницы Юлии Перминовой ВКонтакте

Молодая талантливая пианистка и композитор Юлия Перминова выступит в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 14 августа, начало в 17 часов, сообщает музей.

Юлия Перминова — обладательница первых премий международных конкурсов: "Конкурс молодых джазовых исполнителей им. Кима Назаретова" в Ростове-на-Дону и московский конкурс "Рояль в джазе". Получила престижную премию Джони Радукану на джазовом конкурсе как лучшая среди инструментальных исполнителей (Браила, Румыния), а также завоевала Гран-при на международном фестивале Gnesin Jazz.

"Слушателям будет представлены авторские композиции, в которых чувствуется доза экспрессии, чуткости и искренности. Ее произведения — это высокоинтеллектуальная музыка, полная жизненной энергии, которая не оставляет равнодушным ни слушателей, ни самих музыкантов", - сообщает музей.

Билеты продаются по ссылке. Для зрителей 6+

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# концерт , музей Словцова

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