В Тюмени артисты любительских театров объявили сбор средств на новый центр

| Фото: Театральная мастерская "ТеМа" | Фото: Театральная мастерская "ТеМа"

300 тыс. рублей необходимо для запуска проекта создания театрального центра для детей, подростков и молодежи "ряДом". Сбор средств объявлен на краудфандинговой платформе "Планета.ру".

Всего для организации работы нового центра необходимо более 2,5 млн рублей.

Три действующих и известных в Тюмени театральных студии: мастерская "ТеМа", молодежный театр-студия "Быть" и театр эстрадной песни "Соломинка" объединились, чтобы создать новое пространство для творческого развития детей и молодежи.

"Здесь мы создаем среду, в которой дети и подростки наполняются созидательной энергией к жизни, реализуют свой творческий потенциал, смело вступают в общение со сверстниками и педагогами, открыто проявляют и проживают свои эмоции, находят друзей и единомышленников. А кто-то, возможно, благодаря центру найдет для себя любимое дело. Для ребят наш центр станет местом, где тебя слышат, понимают и принимают", - рассказали организаторы.

Средства, собранные на платформе, пойдут на покрытие первоочередных расходов на ремонт: строительные материалы, покраску стен, установку дверей, оплату работы электрика, зеркала в класс для хореографии, оборудование гримерной комнаты, оборудование санитарных зон, оформление фасада здания и так далее.

"Мы ищем финансирование и поддержку от всех, кто мог бы стать нашими партнерами. Давайте менять этот мир вместе и делать его счастливее!" - сказали руководители нового центра.

Подробнее узнать о проекте и поддержать его финансово можно здесь.