В Тюменской области семь водителей стали пешеходами по решению суда

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Семь водителей, имеющие медицинские противопоказания, лишены права управления транспортными средствами в Тюменской области по искам прокурора, сообщает региональное надзорное ведомство.

Так, житель с. Малиновка Аромашевского района состоял на учете у нарколога с диагнозом синдром алкогольной зависимости и имел водительские права категории B. Другому водителю был поставлен диагноз психические расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов и других психостимулятров.

В областной прокуратуре напомнили, что управление транспортом лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией или психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

В связи с этим прокуратура района направила в суд иски о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами. Суд требования прокуратуры удовлетворил.