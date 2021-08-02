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В Тюменской области семь водителей стали пешеходами по решению суда

Общество, 16:59 02 августа 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Семь водителей, имеющие медицинские противопоказания, лишены права управления транспортными средствами в Тюменской области по искам прокурора, сообщает региональное надзорное ведомство.

Так, житель с. Малиновка Аромашевского района состоял на учете у нарколога с диагнозом синдром алкогольной зависимости и имел водительские права категории B. Другому водителю был поставлен диагноз психические расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов и других психостимулятров.

В областной прокуратуре напомнили, что управление транспортом лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией или психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

В связи с этим прокуратура района направила в суд иски о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

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# водительские права , прокуратура

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