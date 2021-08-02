В Тюменской области перепишут 180 тыс. хозяйств

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Сельскохозяйственная микроперепись проходит в Тюменской области с 1 по 30 августа. В списки микропереписи включено более 180 тыс. объектов, сообщает Тюменьстат.

Для проведения микропереписи сформировано 62 инструкторских и 374 счетных участка.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан за исключением малочисленных и труднодоступных, а также некоммерческие товарищества, объединения граждан включены в перечень объектов для переписи.

Сельхозорганизации, КФХ и ИП самостоятельно заполняют электронные переписные листы и предоставляют в органы государственной статистики через систему web-сбора либо на бумажном носителе. Сбор сведений от личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и некоммерческих товариществ, объединений будет осуществлен переписчиками с использованием электронных переписных форм на планшетных компьютерах.