Жителю Казанского района грозит срок за неуплату алиментов

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты алиментов возбуждено в Казанском районе, сообщает УФССП по Тюменской области.

Житель Казанского района не оказывал собственному ребенку никакой материальной помощи, в результате чего общая сумма задолженности по алиментам составила более 102 тыс. рублей.

Мужчина официально нигде не работал и не обращался в Центр занятости населения для трудоустройства, либо получения статуса безработного.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.