Жителю Казанского района грозит срок за неуплату алиментов
| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России
Уголовное дело по факту уклонения от уплаты алиментов возбуждено в Казанском районе, сообщает УФССП по Тюменской области.
Житель Казанского района не оказывал собственному ребенку никакой материальной помощи, в результате чего общая сумма задолженности по алиментам составила более 102 тыс. рублей.
Мужчина официально нигде не работал и не обращался в Центр занятости населения для трудоустройства, либо получения статуса безработного.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.