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Жителю Казанского района грозит срок за неуплату алиментов

Происшествия, 17:55 02 августа 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты алиментов возбуждено в Казанском районе, сообщает УФССП по Тюменской области.

Житель Казанского района не оказывал собственному ребенку никакой материальной помощи, в результате чего общая сумма задолженности по алиментам составила более 102 тыс. рублей.

Мужчина официально нигде не работал и не обращался в Центр занятости населения для трудоустройства, либо получения статуса безработного.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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