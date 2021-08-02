Тюменка Динара Фахритдинова победила в первых в России соревнованиях по скалолазанию над водой

| Фото: Союз экстремальных видов спорта во Вконтакте | Фото: Союз экстремальных видов спорта во Вконтакте

Тюменка Динара Фахритдинова одержала победу в первых в России соревнованиях по скалолазанию над водой в Тюмени, сообщает Союз экстремальных видов спорта.

Соревнования прошли на берегу озера в ночное время под искусственным освещением. Своим участием в Deep Water Climbing спортсмены поддержали российских атлетов Андрея Рубцова, Викторию Мешкову и тюменку Юлию Каплину, которые представят российскую сборную по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио.

Состязания состоялись в импровизированной дисциплине "трудность на скорость". Участники из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов проходили 14-метровую трассу над водой без страховки. Первые старты участники проходили с осторожностью – для российских спортсменов такой формат соревнований в новинку, а уже в финале завершали прохождение трассы прыжком в воду, исполняя трюки в воздухе.

Среди профессионалов-мужчин победил Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга. У женщин выиграла тюменка Динара Фахритдинова. Победу среди женщин-любителей одержала Ульяна Ткач из Екатеринбурга, у мужчин победил Сергей Гуренко из Калуги.