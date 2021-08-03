  • 3 августа 20213.08.2021вторник
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают помочь малоимущим семьям собрать детей в школу

Общество, 13:38 03 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Канцелярские товары и школьные принадлежности смогут передать тюменцы для малообеспеченных и многодетных семей. О старте акции "Вместе в школу детей соберем" объявили сотрудники благотворительного фонда "Друзья милосердия".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Наталья Грачева, в списке тех, кому нужна помощь, пока значатся десять семей. В каждой — не по одному ребенку. Есть семьи, где воспитывают трех, четырех и даже восемь детей. Количество семей в списке может измениться.

"У нас есть дружественная организация "Дом для мам". Там около 25 малоимущих женщин, матерей-одиночек. Им мы тоже помогаем. Лишним это точно не будет", - добавила Наталья Грачева.

Канцелярские товары и школьные принадлежности принимаются в отделении "Надежда" центра "Милосердие", в котором оказывают помощь многодетным, малоимущим матерям с детьми, по адресу: ул. Судостроителей, 71. Все необходимое можно приносить сюда ежедневно с 9 до 22 часов. Телефон для справок: 39-35-99.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , дети , малообеспеченные семьи , помощь , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:35 03.08.2021Тюменцы успевают зарегистрироваться на фестиваль "Таврида.АРТ"
14:13 03.08.2021В Ишиме план по вакцинации выполнен на 60%
14:01 03.08.2021Отопительный сезон в Югре начнется с 1 сентября
13:52 03.08.2021В Тюменской области 376 тыс. жителей прошли полный курс вакцинации