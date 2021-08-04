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Пять новых школ откроют в Тюменской области 1 сентября

Экономика, 14:32 04 августа 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Пять новых школ в Тюменской области откроют свои двери 1 сентября. Две из них – в ЖК Звездный и на улице Зелинского в Тюмени, еще три - сельские школы в Вагайском и Ялуторовском районах.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном оперативном штабе, всего до конца 2021 года в регионе планируется завершить строительство восьми новых школ.

Высокие темпы строительства учреждений образования в регионе стали возможны благодаря типовому проекту школы на 1200 учебных мест. Он включен Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации.

Кроме быстрого строительства такого объекта, использование экономически эффективной проектной документации дает возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.

В настоящее время в регионе в стадии строительства находятся 10 школ разной степени готовности. Они расположены в Тюмени, Тюменском, Тобольском, Вагайском, Уватском и Ялуторовском районах.

Любовь Голышева

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# национальный проект Образование , строительство школ

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