Ученые оценят нерестовый ход сиговых в Югре

| Фото: Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Фото: Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО»

К оценке подъемных нерестовых стад сиговых на р. Северная Сосьва в Югре приступили ученые лаборатории рыбохозяйственной экологии совместно со специалистами Ханты-Мансийского отдела Госрыбцентра, сообщает ведомство.

Специалистам предстоит определить численность рыбы, оценить ее запасы, а также в последствии исследовать скат личинок и получить сведения об их выживаемости и эффективности естественного воспроизводства. Сбор ихтиологического материала проводят с помощью эхолокации. Этот метод дает максимально точные результаты и вместе с контрольными ловами помогает рассчитать количество рыбы.

Отметим, Северная Сосьва – одна из основных нерестовых рек Нижнеобского бассейна, где воспроизводится большая часть сиговых: пелядь, чир, сиг-пыжьян и нельма. Исследования ученых ведутся в рамках государственного мониторинга и продлятся два месяца. Результаты экспедиции будут иметь важное рыбохозяйственное значение и лягут в основу прогноза допустимого вылова сиговых на 2023 год.