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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В пришкольных лагерях Тюменской области уже отдохнули 54 тысячи детей

Общество, 12:52 03 августа 2021

Детский центр "Ребячья республика" | Фото: Детский центр "Ребячья республика"

Почти 54 тысячи детей отдохнули в пришкольных лагерях Тюменской области с начала лета - в течение первой и второй смен.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в областном оперативном штабе.

"В настоящее время работа лагерей с дневным пребыванием детей системы образования продолжается в штатном режиме. Третьи смены в лагерях завершатся во второй половине августа", - рассказали в оперштабе.

Работа лагерей с дневным пребыванием в Тюменской области началась 1 июня. Продолжительность каждой смены составляет 21 день. На протяжении трех недель педагоги школ организуют для ребят различные мероприятия - мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры, конкурсы. Работают интерактивные площадки, проходят профилактические на темы безопасности.

Все пришкольные лагеря обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, антисептиками, обеззараживателями воздуха, санитайзерами и чистящими средствами.

Всего в пришкольных лагерях Тюменской области за летние каникулы отдохнут и оздоровятся более 60 тыс. детей.

Любовь Голышева

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# дети , детский летний отдых , пришкольные лагеря , школьники

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