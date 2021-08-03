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В Тюмени осудили бандитов, нападавших на инкассаторов и бизнесменов

Происшествия, 18:41 03 августа 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Шестерых членов банды, нападавших на предпринимателей и инкасаторов, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

Группировка была создана в 2018 году. С января по сентябрь ее участники совершили ряд преступлений. Из частного дома в Полевском Свердловской области украли из сейфа местного охотника карабин, малокалиберную винтовку, охотничье ружье ИЖ-27, пятизарядное ружье "Ремингтон" и множество патронов. В этом же доме они присвоили три декоративные сабли, 12 бутылок коньяка и около 10 бутылок другого алкоголя.

В Тюмени злоумышленники напали на предпринимателя, у которого при себе было 200 тыс. рублей. Под видом дворников налетчики поджидали мужчину возле его офиса. Они обрызгали его из газового балона, но бизнесмен смог дать отпор.

В ноябре 2018 года преступники на машине Land Rover преследовали Mitsubishi Lancer с инкассаторами, перевозившими 1,5 млн рублей. Пытаясь остановить автомобиль, бандиты несколько раз выстрелили картечью, ранив водителя и сопровождавшего деньги сотрудника. Инкассаторам удалось уйти от преследователей.

Позже злоумышленники напали на здание коммерческой организации и, связав оператора, завладели 1 млн737 тыс. рублей.

Суд приговорил участников банды к лишению свободы на сроки от 8 до 14 лет c учетом вклада каждого в преступную деятельность. Еще несколько человек из этого преступного сообщества осуждены ранее и отбывают длительные сроки лишения свободы.

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# бандитизм , грабежи

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