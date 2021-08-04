Приемка школ к новому учебному году завершается в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Третий этап приемки школ к новому учебному году начался в Тюменской области. Первые два этапа завершены.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"В ходе приемки образовательных организаций оценивается комплексная безопасность школ. Проверку проводят представители муниципальных органов управления образованием, а также сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и других заинтересованных служб и ведомств", - рассказали в оперштабе.

Так, сотрудники МЧС уделяют особое внимание наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации, средствам пожаротушения. Роспотребнадзор оценивает соблюдение требований санитарного законодательства в части организации работы систем водоснабжения, канализации, вентиляции и освещения. Полиция уделяет внимание вопросам безопасности, в том числе, антитеррористической. Также оценивается организация работы по охране труда.

Обнаруженные недочеты и замечания руководству школ необходимо устранить до начала нового учебного года.

Любовь Голышева