  • 4 августа 20214.08.2021среда
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Приемка школ к новому учебному году завершается в Тюменской области

Общество, 13:23 04 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Третий этап приемки школ к новому учебному году начался в Тюменской области. Первые два этапа завершены.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"В ходе приемки образовательных организаций оценивается комплексная безопасность школ. Проверку проводят представители муниципальных органов управления образованием, а также сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и других заинтересованных служб и ведомств", - рассказали в оперштабе.

Так, сотрудники МЧС уделяют особое внимание наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации, средствам пожаротушения. Роспотребнадзор оценивает соблюдение требований санитарного законодательства в части организации работы систем водоснабжения, канализации, вентиляции и освещения. Полиция уделяет внимание вопросам безопасности, в том числе, антитеррористической. Также оценивается организация работы по охране труда.

Обнаруженные недочеты и замечания руководству школ необходимо устранить до начала нового учебного года.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , приемка школ , Роспотребнадзор , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:23 04.08.2021Приемка школ к новому учебному году завершается в Тюменской области
12:48 04.08.2021Музей-панорама "Поезд Победы" примет тюменцев по регистрации
12:26 04.08.2021 В Тюменской области 230 тысяч детей пойдут в школу 1 сентября
12:15 04.08.2021В Тюмени стартовал творческий конкурс памяти Фармана Салманова