В Тюмени водитель иномарки сбил подростка и потребовал с него деньги за бампер

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летнего велосипедиста сбил Renault на въезде во двор дома № 50 на ул. Пермякова в Тюмени 4 августа. Водитель обвинил подростка в поврежденном бампере, получил 600 рублей и уехал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, у школьника ушибы.

"24-летний водитель автомобиля, увидев, что поврежден бампер его машины, потребовал с подростка возместить ущерб. Мальчик перечислил ему на карту 600 рублей, и водитель уехал с места ДТП", — рассказали в ГИБДД.

Подросток обратился в больницу. Сотрудники ГИБДД установили личность автомобилиста, позвонили ему и предложили вернуться на место наезда на школьника.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Прибыв на место, водитель иномарки пояснил, что он не понял, что велосипедист несовершеннолетний, предложил довезти его до дома. Молодой человек считает, что мальчик должен был спешиться.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя административный материал за оставление места ДТП. С 2020 года он 11 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД: за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил перевозки людей и другое.