Детский телефон доверия востребован среди тюменских подростков

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

218 звонков поступило на детский телефон доверия в Тюменской области за июль 2021 года. За помощью к психологам обратились 94 подростка, а также более 20 родителей и опекунов. Кроме того, звонки поступали и от других категорий граждан.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

Традиционно популярными остаются вопросы детско-родительских отношений, взаимодействия со сверстниками, жестокого обращения с детьми, а также профориентации, суицида и интернет-угроз.

"Во время телефонного разговора дети и родители получают поддержку и рекомендации опытных психологов. Вместе мы находим ответы на вопросы о том, как воспринимать трудную ситуацию и реагировать на нее, как начать решать проблему, на какие свои ресурсы опираться", - рассказал тюменский психолог.

Он добавил, что зачастую детям и подросткам не с кем обсудить возникшие ситуации, а обращение на детский телефон доверия помогает конфиденциально и анонимно поговорить о наболевшем.

"Существует популярное заблуждение, что к психологу нужно обращаться только в случае серьезной проблемы. Это не так. С любой ситуацией нужно разбираться максимально быстро и просто. Обращение к психологу позволяет подстраховаться от появления действительно серьезных проблем", - отметил специалист.

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Специалисты оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева