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В Тюмени хозяйка пансионата, в котором сгорели 7 человек, признает вину частично

Происшествия, 09:41 05 августа 2021

Тюменский областной суд

Хозяйка пансионата, в котором в результате пожара 9 января 2021 г., сгорели семь пожилых постояльцев, признает вину частично. Ее обвиняют по четырем статьям УК РФ, сообщает Тюменский областной суд.

"Ольга Вильямсон обвиняется по статьям: незаконное предпринимательство; причинение смерти по неосторожности; уничтожение чужого имущества по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В заседании огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств. Подсудимая вину признала частично", - расскали в суде.

Бывшая хозяйка нелегального пансионата содержится в СИЗО 7 месяцев. Срок содержания под стражей продлен ей еще на три месяца, до 23 октября 2021 г.

Очередное заседание суда назначено на 12 августа.

Добавим, подсудимой грозит до 10 лет лишения свободы.

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# пансионат , Тюменский областной суд

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