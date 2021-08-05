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В Тобольске жильцы шести домов открывают двери с помощью цифрового сервиса

Общество, 14:16 05 августа 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Шесть домов в Тобольске подключили к цифровому сервису "Ростелеком Ключ". Теперь открыть подъездную дверь в оснащенном "умным" домофоном жилище тоболяки могут как ключом, так и с помощью телефона, сообщает "Ростелеком".

"Умный" домофон позволяет увидеть посетителей, поговорить с гостем, открыть дверь с помощью мобильного приложения или голосового помощника. Панель домофона оснащена камерой видеонаблюдения высокой четкости, которая ведет запись круглосуточно.

Управляющая компания получит новые возможности для обеспечения безопасности жильцов. Сотрудники коммунальной службы смогут контролировать, кто заходит в подъезд и какие действия совершает. Видеозвонки с домофона приходят в мобильное приложение "Ростелеком Ключ" в любом месте, где есть интернет. Сервис позволяет генерировать одноразовый цифровой ключ для гостей, сотрудников экстренных служб или курьеров.

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Оптические сети доступа компании охватывают более 70% домохозяйств региона.

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# домофоны , Ростелеком , умный дом

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