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Инженер "ЮТэйр-Инжиниринг" упал с высоты в аэропорту Плеханово 

Происшествия, 10:38 05 августа 2021

Utair ВКонтакте | Фото: Utair ВКонтакте

Инженер "ЮТэйр-Инжиниринг" упал с высоты в аэропорту Плеханово. Он получил множественные травмы и был госпитализирован в ОКБ №2, сообщает Государственная инспекция труда по Тюменской области.

Инцидент произошел 20 июля. Авиатехники меняли комбинированный агрегат управления и делали монтаж двигателя Д-136 вертолета МИ-26. Инженер по ТО ПиД вел контроль за их работой. При перемещении с капотов на крышку грузовой кабины, он поставил ногу на край подножки, не смог удержаться руками за ручку воздухозаборника, упал на бетон.

"В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Старший инженер упустил контроль над соблюдением подчиненным требований охраны труда, в части применения средств индивидуальной защиты при работе на высоте. Пострадавший работник нарушил правила по охране труда при работе на высоте, приступил к выполнению работ без использования средства индивидуальной защиты – удерживающей привязи", - рассказали инспекторы.

Решается вопрос о привлечении винновых лиц к административной ответственности.

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# инженеры , инспекция труда , техника безопасности

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