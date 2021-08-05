Житель Санкт-Петербурга похитил из банкомата в Тюмени почти 13 млн рублей
| Фото: прокуратура Тюменской области
Жителя Санкт-Петербурга осудят за кражу денег из банкомата в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.
46-летний мужчина в октябре 2016 г. на автомобиле приехал в Тюмень для хищения денег. Он взломал банкомат на ул. Республики и похитил более 12,9 млн рублей, после чего уехал из города. В апреле 2021 г. его задержали в Санкт-Петербурге и этапирован в Тюмень для проведения следственных действий. По решению суда он заключен под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.