Житель Санкт-Петербурга похитил из банкомата в Тюмени почти 13 млн рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Жителя Санкт-Петербурга осудят за кражу денег из банкомата в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

46-летний мужчина в октябре 2016 г. на автомобиле приехал в Тюмень для хищения денег. Он взломал банкомат на ул. Республики и похитил более 12,9 млн рублей, после чего уехал из города. В апреле 2021 г. его задержали в Санкт-Петербурге и этапирован в Тюмень для проведения следственных действий. По решению суда он заключен под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.