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В тюменских магазинах арбузов с нитратами не обнаружено

Общество, 17:13 05 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арбузы и другую плодоовощную продукцию на содержание нитратов и пестицидов проверили специалисты в лабораториях регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Все пробы соответствуют требованиям нормативных документов. Жалоб и обращений от жителей на неудовлетворительное качество арбузов в местное управление Роспотребнадзора не поступало, сообщает ведомство.

До 13 августа работает горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощных продуктов. Вопросы в области санитарного законодательства принимают по телефонам: 8(3452) 20-86-66, 20-23-34. Вопросы защиты прав потребителей - по телефону 20-34-56. Консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии: 68-48-94.

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# арбузы , Роспотребнадзор

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