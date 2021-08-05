В тюменских магазинах арбузов с нитратами не обнаружено

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арбузы и другую плодоовощную продукцию на содержание нитратов и пестицидов проверили специалисты в лабораториях регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Все пробы соответствуют требованиям нормативных документов. Жалоб и обращений от жителей на неудовлетворительное качество арбузов в местное управление Роспотребнадзора не поступало, сообщает ведомство.

До 13 августа работает горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощных продуктов. Вопросы в области санитарного законодательства принимают по телефонам: 8(3452) 20-86-66, 20-23-34. Вопросы защиты прав потребителей - по телефону 20-34-56. Консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии: 68-48-94.