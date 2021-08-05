Житель Сорокинского района незаконно вырубил семь берез

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке леса, задержали в Сорокинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть от представителей Ишимского лесхоза поступило сообщение о незаконной рубке деревьев вблизи с. Готопутово. Во время обхода территории сотрудники учреждения обнаружили поляну, на которой было вырублено несколько берез.

Под подозрение попал ранее судимый 54-летний житель д. Стрельцовка. Мужчина рассказал, что древесина ему необходима для личных нужд. В общей сложности он спилил и вывез на своем грузовом автомобиле семь деревьев, причинив ущерб государству на сумму более 140 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый возместил причиненный государству ущерб.