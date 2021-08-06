У тюменских "Отрядов мэра" заключительная смена начнется 9 августа

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Заключительная летняя смена "Отрядов мэра" начнется 9 августа. 929 подростков будут трудится две недели, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

За добросовестно выполненную работу ребята получат зарплату – 3 тыс. 510 рублей и материальную поддержку Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района в размере 784 рубля.

Они также примут участие в творческих конкурсах: "Листок пожарной безопасности", "Летопись "Имя нашего героя", посвященная почетным гражданам Тюмени, "Этим летом я работал…", "Зарифмуй "Отряды мэра".

Проект временной трудовой занятости несовершеннолетних "Отряды мэра" реализуется в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени" на 2021-2026 годы.