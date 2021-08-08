Тюменские врачи удалили кусочек металла из глаза ребенка

| Фото: МСЧ "Нефтяник" | Фото: МСЧ "Нефтяник"

Офтальмологи областной клинической больницы №2 в Тюмени спасли 9-летнего мальчика, которому в глаз попал металлический предмет, сообщает областной департамент здравоохранения.

Ребенок дома играл с металлическими игрушками. От случайного удара маленький металлический кусочек отлетел и попал ему в левый глаз. Родители обратились в приемное отделение детского стационара ОКБ №2. Специалисты провели компьютерную томографию, на которой заметили тень инородного тела.

В операционной врачи под микроскопом осмотрели ранку, удалили мелкое металлическое инородное тело и выполнили первичную хирургическую обработку поврежденного места.

"Важно было провести максимально щадящие манипуляции, чтобы осколок не повредил глаз ребенка", - отметила заведующая детским офтальмологическим отделением Надежда Ашихмина.

Сейчас мальчик проходит курс противовоспалительной терапии в отделении. На настоящий момент острота зрения прооперированного глаза — единица. В скором времени ребенок вернется домой к привычной жизни.