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Работы жителей Тюменской области вошли в выставку о фронтовых собаках

Общество, 12:53 09 августа 2021

с сайта Музея Победы, автор - Эдгар Атоян | Фото: с сайта Музея Победы, автор - Эдгар Атоян

Рисунки жителей Тюменской области включили в виртуальную выставку о фронтовых собаках, открытую на сайте московского музея Победы, сообщают организаторы.

Посетители портала увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны – собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди авторов – как начинающие живописцы, так и профессиональные мастера.

Проголосовать за лучшие работы можно на сайте музея Победы до 12 августа. По итогам народного голосования выберут победителей номинации "Приз зрительских симпатий".

Также жюри определит победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12 – 14 лет, 15 – 17 лет, взрослые. Предусмотрена специальная номинация "Самый активный педагог".

Всего на конкурс "Собаки-герои" прислали более 2 тыс. работ. Рисунки создали художники из всех регионов России, а также США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

Имена победителей назовут 14 августа. Авторам лучших работ вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции "Подвиг народа". Их рисунки станут коллекционными открытками. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе.

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# Великая Отечественная война , выставка , собаки

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