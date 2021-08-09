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Пьяный житель Тюменского района поехал за кормом для собаки

Происшествия, 12:09 09 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

40-летний житель с. Каскара Тюменского района сел за руль в нетрезвом виде, по пути он устроил ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Селянин пил водку дома, а потом поехал в магазин за кормом для собаки. "По дороге не справился с управлением и на улице Садовой въехал в стоящий автомобиль. Показания алкотестера водителя составили 1,53 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — рассказали в ГИБДД.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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