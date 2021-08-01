  • 11 августа 202111.08.2021среда
  • USD73,5962
    EUR86,3578
  • В Тюмени 16..18 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают создать символ Географического диктанта

Общество, 08:13 11 августа 2021

dictant.rgo.ru | Фото: dictant.rgo.ru

Международный конкурс РГО "Нарисуй символ (маскот) для Географического диктанта" запустили организаторы диктанта. Прием заявок продлится до 22 августа включительно.

Участникам предлагают создать изображения-талисманы — эффектных, узнаваемых персонажей, которые станут лицом акции. От одного участника принимаются не больше трех вариантов символов-маскотов. Это должны быть графические цветные изображения в формате PDF или JPG. Полный список требований к маскотам и условия участия в конкурсе здесь.

Победителей, их может быть до трех человек, ждут памятные подарки от РГО.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте РГО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# географический диктант

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:15 11.08.2021В Тюменской области проект "Голоса наших предков" реализуют на грант Российского фонда культуры
10:04 11.08.2021Чугунную крышку и часть сливного бочка 50-летней давности обнаружили в Тюмени в канализационном коллекторе
09:41 11.08.2021Тюменцы могут получить за снимок родного города фотокамеру Nikon Z fc
09:17 11.08.2021Тюменцы могут стать наставниками в проекте "Сириус. Лето"