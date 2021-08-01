Тюменцам предлагают создать символ Географического диктанта

| Фото: dictant.rgo.ru | Фото: dictant.rgo.ru

Международный конкурс РГО "Нарисуй символ (маскот) для Географического диктанта" запустили организаторы диктанта. Прием заявок продлится до 22 августа включительно.

Участникам предлагают создать изображения-талисманы — эффектных, узнаваемых персонажей, которые станут лицом акции. От одного участника принимаются не больше трех вариантов символов-маскотов. Это должны быть графические цветные изображения в формате PDF или JPG. Полный список требований к маскотам и условия участия в конкурсе здесь.

Победителей, их может быть до трех человек, ждут памятные подарки от РГО.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте РГО.