В Ишиме новое оборудование для очистки воды запустят в сентябре

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Новый аэротенк - резервуар, в котором в результате смешивания сточной воды с активным илом происходит ее биологическая очистка, будет запущен в Ишиме в конце сентября, сообщает администрация города.

Средства на проведение пуско-наладочных работ на очистных сооружениях города выделены из местного бюджета. Ишимский водоканал уже выполнил ремонт воздуходувки для подачи воздуха бактериям, поставил насос для перекачки обратного и избыточного ила, продолжается бетонирование резервуара. В сентябре ожидается поступление остального оборудования.

По словам главы Ишима Федора Шишкина, через канализационные очистные сооружения ежедневно проходит более 15 тысяч кубометров сточной воды. Это стратегический объект.

"Работа, которую он выполняет, не видна глазу, но она необходима, потому что в случае аварии город останется без водоотведения. Поэтому каждый год мы стараемся вкладывать средства в модернизацию очистных сооружений, совершенствовать их материальную базу", - сказал он.