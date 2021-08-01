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В Тюмени собирают книги для нуждающихся детей

Общество, 12:14 10 августа 2021

ТРО ВОО «Молодая Гвардия» | Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

Сбор книг для постояльцев Детского психоневрологического диспансера и детей из малоимущих семей запустили молодогвардейцы Тюмени во Всемирный день книголюбов 9 августа, сообщают организаторы.

Старт акции по сбору книг прошел в ТРЦ "Гудвин". На нем жители города могли пожертвовать книги в пункт сбора, а также принести или взять понравившуюся книгу в книгообменнике. Горожане отвечали на вопросы по творчеству Крылова и Пушкина, отгадывая по известным цитатам произведения авторов. За правильные ответы им выдавались жетоны, которые в дальнейшем можно было обменять на приз.

К акции призывают присоединиться всех желающих.

"Чтобы принять в ней участие, необходимо принести детские книги в штаб "Молодой Гвардии" по адресу: Володарского, 47 или в любой из Ящиков добра, расположенных в торговых центрах города", – сказал ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Благотворительный сбор книг продолжится до 1 сентября 2021 года.

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# благотворительность , книги , Молодая гвардия

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