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Тюменцы могут стать наставниками в проекте "Сириус. Лето"

Общество, 09:17 11 августа 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Студентов 3-5 курсов, магистрантов и аспирантов приглашают в наставники для школьников в программе "Сириус. Лето: начни свой проект". Регистрация продлится до 1 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участники могут попробовать себя в качестве наставника учеников 8-11 классов, которые будут реализовывать проект в области науки, технологий и бизнеса. Они получат опыт педагогической практики и управления проектом, смогут зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем, а также трудоустроиться.

При подаче заявки нужно указать три своих главных достижения в научной и профессиональной деятельности, по желанию прикрепить резюме, выполнить тестовое задание. Работать над проектами участники будут в течение всего следующего учебного года.

В 2020 году студенты ТюмГУ активно работали наставниками всероссийской программы "Сириус. Лето: начни свой проект" и помогали учащимся школ в реализации исследовательских проектов.

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# Сириус , ТюмГУ

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