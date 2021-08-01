В Тюмени присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве владельца АЗС

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Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве​ владельца тюменской АЗС Сергея Княжева в отношении двоих фигурантов уголовного дела, сообщает областной суд.

На основании вердикта судья в ближайшее время огласит им приговор.

В отношении еще трех фигурантов материалы дела выделены в отдельное производство и переданы в Ленинский районный суд Тюмени.

Напомним, в январе 2021 года 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил 53-летний тюменец, организовавший заказное убийство.

8 октября 2015 года возле автозаправочной станции "Валерия и К" на ул. Северной, 7 неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия в директора АЗС. От полученных ран он скончался.