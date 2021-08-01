День физкультурника в Тобольске пройдет на 14 спортплощадках

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

14 спортивных площадок будут работать в Тобольске в День физкультурника 14 августа.

Традиционный фестиваль "Спорт - норма жизни" начнется в 9 часов 30 минут. Любителей спорта ждут мастер-классы по боксу, функциональному многоборью, тяжелой атлетике, кудо, дзюдо, карате, греко-римской борьбе, армейскому рукопашному бою.

Также пройдут показательные выступления отделений кендо, фитнес-аэробики, тэг-регби, молодежного почетного караула и многое другое.

Горожане смогут принять участие в турнирах по по шахматам, шашкам, нардам, дартсу, стритболу, флорболу, настольному теннису, пляжному и парковому волейболу, мини-футболу.

На площадке скейт-парка в четвертом микрорайоне будет работать зона экстремальных видов спорта. Здесь пройдут демо-выступления лучших райдеров страны. Соревнования по BMX фристайлу, кикскутеру и скейтбордингу.

Одной из центральных площадок праздника станет сад Ермака. Здесь состоится танцевальная программа, общие тренировки, мастер-классы, игровая программа, гиревой марафон, соревнования по скандинавской ходьбе и турнир по воркауту на Кубок главы города.

В завершении мероприятия гостей праздника ждет огненное шоу в исполнении тобольского коллектива "SkyFire".

Евгений Новоселов