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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском детсаду № 25 организована проверка по факту прогулки ребенка без присмотра

Происшествия, 14:53 10 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После появившегося в социальных сетях видео, на котором запечатлен гуляющий в одиночку по территории детского сада ребенок, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку, сообщает надзорный орган.

Проверка пройдет в детском саду №25. Видео, на котором запечатлен маленький мальчик, гулявший один на территории учреждения, появилось в соцсетях 10 августа. На кадрах видно, что ребенок был одет не по погоде — в футболке, шортах и сандалиях. Женщина, которая стала свидетельницей этого, позвонила в детский сад. После ребенка завели в помещение.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в надзорном ведомстве.

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# дети , детский сад , проверка , прокуратура

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